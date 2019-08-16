Липосакция (операция по удалению жировых отложений — News.ru) помогает запустить дальнейший процесс похудения, — об этом заявил в беседе с News.ru известный пластический хирург, автор множества научных работ и изобретений Игорь Короткий. С точки зрения физиологии это объясняется достаточно просто.

Жировые клетки сами по себе дают в мозг импульсы к повышенному потреблению пищи (особенно высокоуглеводной). Когда их количество уменьшается, сокращается и аппетит, и тяга к мучному и сладкому. Многие пациенты говорят — после операции им резко расхотелось булок и шоколада. Игорь Короткий пластический хирург

Ещё об одном необычном эффекте липосакции рассказала пластический хирург, кандидат медицинских наук Аделина Алтыева. По её словам, в тех зонах, которые подверглись хирургическому вмешательству, жир перестает накапливаться. Даже если пациент наберёт в весе, прооперированные части тела будут оставаться худыми. Сильный набор веса в последующем будет приводить к диспропорциям в фигуре.

Иногда операция является настоящим спасением. Жировая прослойка в определённом месте угрожает не только красоте, но и здоровью.

Helen H. Richardson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Недавно я делал липосакцию одной даме. У неё на спине был небольшой горб, похожий на опухолевое образование. На самом деле это было локальное отложение жировой ткани. Мало того, что смотрелось оно неэстетично. Скопление жира давило на шейные позвонки, деформируя их. Женщине было больно. Мы сделали липосакцию, и проблема оказалась решена, — рассказал News.ru Игорь Короткий.

Врач эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев, в свою очередь предупредил, что, как и любая хирургическая операция, липосакция может иметь негативный эффект.

Все стандартные осложнения оперативного вмешательства могут иметь тут место: анестезиологические риски, кровотечения, инфекция. Также после операции возможно развитие индурации тканей, то есть уплотнения. Внешне это выглядит некрасиво и неэстетично. Могут появиться вмятины в местах, где жир откачали, если нет хорошего мышечного каркаса. Алексей Калинчев врач - эндокринолог, диетолог

Врачи предупреждает: процедура липосакции может быть эффективной только для тех, кто имеет небольшой лишний вес — 3-5 избыточных килограммов. А жировые отложения сосредоточены в одной или нескольких областях. Например, женщина добилась спортивной фигуры, но не смогла с помощью диет и упражнений убрать жировую прослойку с живота. Некоторые «проблемные места» убрать достаточно непросто. Иногда организм упорно не хочет расставаться с запасами.

Лично я знаю только одну женщину, которая с помощью липосакции убрала «уши» на бедрах и не получила рецидива (прошло уже 20 лет). Операцию девушка сделала лет в 25 примерно. Это был единственный дефект на её теле, она никогда не страдала лишним весом, была генетически одарена большой мышечной массой, никогда не занималась спортом, — рассказал Алексей Калинчев.

Эксперт отметил — липосакция никогда не заменяет спорт. Она может убрать лишний жир в определённых местах, но не сделает автоматически фигуру красивой. Без адекватного и регулярного спорта результаты операции будут неудовлетворительными.