Кремлёвский врач посоветовала пить чайный гриб во время пандемии

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Богатые ферментами простокваша и чайный гриб помогут организму во время распространения коронавируса, считает врач-диетолог поликлиники № 1 управделами президента Вера Шарошкина.

Также медик посоветовала добавлять зелень: укроп, лук, чеснок в блюда ежедневно. Квашеную капусту, чайный гриб и простоквашу Шарошкина причислила к так называемым суперфудам, передаёт РИА Новости.

И хочу остановиться на таком продукте как печень трески. Она в основном у нас на столах присутствует по праздникам, но полезные свойства этого продукта достойны, чтобы есть её почаще. Печень трески содержит кислоты, витамины D, A, медь, — сказала врач.

Как писал NEWS.ru ранее, составлен перечень продуктов, употребление которых повышает обмен веществ и способствует снижению веса. Специалисты рекомендуют включить в рацион китайскую капусту, шпинат, салат, которые малокалорийны и содержат «хорошие углеводы», богатый омега-3 жирными кислотами и предотвращающий накопление холестерина лосось.