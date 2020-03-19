Итальянское Общество инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия опубликовало мартовский выпуск руководства по лечению и поддерживающей терапии пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. В документе прописаны факторы риска смерти от заболевания. Вероятность летального исхода увеличивается не только из-за почтенного возраста человека, но и из-за наличия у него определённых недугов. Заслуженный врач России Александр Мясников объяснил, почему вирус чаще поражает пожилых и нездоровых людей, и дал рекомендации по его профилактике.

Общая смертность от коронавируса не превышает 8% среди всех заболевших в Италии. Только одна возрастная группа умирает от COVID-19 чаще остальных — это люди от 80 лет и старше, сообщили в Итальянском обществе инфекционных и тропических болезней региона Ломбардия. Среди них смертность достигает 15%. Жертвами вируса рискуют стать не только пожилые люди, но и лица, страдающие другими болезнями.

Matteo Biatta/Ropi/Global Look Press

Итальянские врачи отмечают, что шанс умереть от коронавируса увеличивается на 50% у человека, который запустил заболевание и обратился в медицинское учреждение, уже находясь в критическом состоянии. Медики определяют главный фактор риска летального исхода «тяжестью клинической картины». Запущенными считаются третья и четвертая стадия заболевания, вызванного вирусом, когда развиваются вирусно-бактериальная пневмония и отёк легких. Поэтому следует вовремя диагностировать болезнь и своевременно начать лечение.

Лечение показано пациентам с установленным вирусологическим диагнозом COVID-19 в случае лёгких симптомов, так и <…> клинических проявлений среднего или тяжёлого течения заболевания, — сообщается в документе.

Кроме того, вероятность летального исхода от коронавируса выше у людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. У них риск смерти увеличивается до 10,5% по сравнению со здоровыми людьми. Вызванная COVID-19 болезнь с большей вероятностью (+7,3%) грозит летальным исходом диабетикам.

Нужно быть осторожными и людям с хроническими респираторными заболеваниями: астмой, обструктивной болезнью лёгких, аллергией и лёгочной гипертензией. У них вероятность умереть от коронавируса повышена на 6,3%. Ещё опасности подвергаются пациенты с гипертонической болезнью и люди, страдающие раком (риск смерти больше на 6% и 5,6% соответственно).

NEWS.ru

Как отметили итальянские врачи, у больных с названными недугами в принципе шанс заразиться коронавирусом выше, чем у здоровых людей. В документе говорится о том, что среди 41 человека, заразившегося инфекцией, почти у половины были диагностированы серьёзные болезни. Так, восемь из них были диабетиками, шестеро — гипертониками, ещё у шестерых были выявлены нарушения сердечно-сосудистой системы.

Стоит подчеркнуть, что любой вирус — гриппа, ОРВИ, ротавирус — наиболее опасен для людей с хроническими заболеваниями. Сердечно-сосудистые патологии, диабет, онкология ослабляют иммунитет. Организм тратит на борьбу с ними много сил, поэтому для сопротивления вирусу ресурсов остаётся меньше, рассказал в беседе с NEWS.ru заслуженный врач России и главный врач Московской городской клинической больницы имени М.Е. Жадкевича Александр Мясников.

По его словам, люди со сниженным иммунитетом с большей вероятностью заразятся коронавирусом. Поэтому доктор советует не допускать факторов, провоцирующих такое состояние, — лишнего веса, курения, злоупотребления алкоголем и малоподвижного образа жизни.