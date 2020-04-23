Комаровский рассказал, как сходить в магазин и не заразиться

https://static.news.ru/photo/ca07ae0e-85b9-11ea-8007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах, которых следует придерживаться при посещении магазина в период пандемии коронавируса.

Правило первое — составьте план покупок. Два — идите в знакомый магазин, чтобы вы знали, что там где лежит. Третье — избегайте часа-пик, — заявил врач на своём YouTube-канале.

Он напомнил, что в общественном месте надо не приближаться к людям как минимум на метр и иметь санитайзер. Им следует дезинфицировать ручки тележек и корзин. Также необходимо носить маску, не прикасаться к глазам, рту и носу. После магазина следует тщательно помыть руки.

По мнению Комаровского его последнее правило заключается в том, что в многоэтажном магазине вниз нужно спускаться по лестнице, а вверх подниматься на эскалаторе. Благодаря этому можно избежать столпотворения и не пересечься с другими посетителями в ограниченном пространстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчиков своего канала на YouTube о вероятности страдающих алкоголизмом людей заразиться COVID-19. По словам эксперта, у алкоголиков есть лишь одно преимущество по сравнению с большинством людей. Оно заключается в том, что пьющие люди ведут асоциальный образ жизни.