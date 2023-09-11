Кофе по 500, борщ за 1500 рублей: чем кормят и поят гостей ВЭФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке с 10 сентября проходит Восточный экономический форум.

ВЭФ — ежегодный международный форум, посвящённый созданию и укреплению экономических связей Дальнего Востока и развитию инвестиционной привлекательности региона. Среди гостей и участников мероприятия — первые лица государств, политики, министры, бизнесмены.

Отдельного внимания на ВЭФ удостоилось меню — чем кормят участников форума. Так, например, традиционный русский завтрак в одном из ресторанов на территории ВЭФ обойдется в 1 800 рублей, цельного камчатского краба можно попробовать за 15 000 рублей, а хлебная корзина обойдется в 550 рублей. Справедливости ради, стоит отметить, что на территории форума действуют точки с бесплатным питанием для гостей и участников.

А подробнее о платном меню, и во сколько обойдется самый дешевый кофе на ВЭФ (не считая бесплатного) — в галерее NEWS.ru.