https://static.news.ru/photo/021f2302-d800-11e9-8a90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Крым Валерий Садовой назвал самую оптимальную позу для сна. По его словам, врачи рекомендуют спать, лёжа на спине.

Специалист отметил, что сон на боку наносит вред позвоночнику, а сон на животе повышает внутрибрюшное давление. Об этом сообщает РИА Новости/Крым .

Садовой особо не рекомендует спать сидя. Такая поза повышает внутрибрюшное давление, что влечёт за собой возникновение отёков. Они чреваты расширением вен и тромбозом. Кроме того, поза негативно влияет на сердце.

Ранее News.ru сообщал, что самый известный кардиолог США Стивен Гандри призвал не употреблять в пищу помидоры или значительно сократить их присутствие в рационе. По его словам, этот овощ богат веществом, приводящим к воспалению в организме. По мнению медика, опасность помидоров заключается в содержании опасного белка лектина.