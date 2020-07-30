В России каждый десятый человек пожилого возраста регулярно занимается физической культурой и спортом. В некоторых регионах таких людей особенно много, например в Дагестане. Как рассказали в Минздраве, правильная нагрузка помогает представителям старшего поколения держать в тонусе не только тело, но и разум. В частности, предупреждать развитие болезни Альцгеймера. Какие упражнения лучше всего подходят для желающих вести активный образ жизни возрастных россиян, выяснял NEWS.ru.

Больше всего жителей РФ старшего возраста (мужчины в возрасте 60–79 лет, женщины 55–79 лет) систематически занимаются физкультурой и спортом в Дагестане. Там их доля составляет 32,6% от общего количества пожилых людей. Кроме того, в тройку лидеров попали Тамбовская (20,8%) и Сахалинская (20,5%) области. С соответствующими данными Минспорта за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Чуть ниже показатели — в Ненецком автономном округе (18,7%) и Астраханской области (16,6%).

Меньше всего старшее поколение вовлечено в занятия спортом в Еврейской автономной области (0,4%), Северной Осетии (1,3%), Забайкальском крае (2,4%), Ингушетии (2,6%) и Крыму (3,5%).

mos.ru

В среднем по России 11,2% возрастных мужчин и женщин регулярно занимаются физкультурой и спортом, в Москве — 9,1%.

Физическая активность продлевает жизнь человека. Она снижает риск преждевременной потери мышечной силы, позволяет сохранить память и когнитивные функции. Например, физкультура помогает при профилактике болезни Альцгеймера, рассказала NEWS.ru главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва. Как отметила эксперт, все дожившие до столетнего возраста физически активны.

Ткачёва подчеркнула, что интенсивность нагрузок должна быть разумной: чрезмерная может нанести вред, а не помочь здоровью. Если у пожилого человека есть какие-либо заболевания, перед упражнениями стоит проконсультироваться с врачом.

Но при любом заболевании физическая активность всё равно полезна. Она просто будет дифференцироваться — её варианты и интенсивность в зависимости от состояния человека. Активность должна быть взвешенной, очень полезны аэробные упражнения, аэробная физическая нагрузка. Прогулки, плавание. Полезны упражнения на баланс. Потому что в этом возрасте существует высокий риск падений. Физическая нагрузка должна длиться около 40 минут в день. Желательно, чтобы она была ежедневной, регулярной. Если человеку комфортно и здоровье ему позволяет заниматься бегом, то это неплохо. Ольга Ткачёва главный гериатр Минздрава России главный гериатр Минздрава России

По словам эксперта, показатели физической активности среди пожилых людей в регионах зависят от наличия подходящей инфраструктуры, например велосипедных и беговых дорожек. Кроме того, на цифрах могут сказываться информационные кампании, которые популяризируют здоровый образ жизни и рассказывают людям о пользе спорта, отметила гериатр.

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Согласно результатам некоторых исследований, суммарно здоровый образ жизни, контроль артериального давления, отказ от курения и физическая активность дают увеличение продолжительности жизни на 14 лет, заключила Ткачёва.

Любой вид физической активности благотворно влияет на организм и психоэмоциональное состояние пожилых людей, отметила в беседе с NEWS.ru врач-психотерапевт Анна Бабинина.

Мышечная активность приносит так называемую мышечную радость. Если люди делают регулярно какие-то упражнения, они получают от этого не только физическое удовлетворение, но и психоэмоциональное. В организме всё связано как единое целое. Если человек занимается именно физической активностью, у него улучшается кровообращение, нормализуется дыхание, кислородом снабжается мозг, он начинает лучше работать. Улучшается через функцию физического организма психоэмоциональное состояние. Анна Бабинина врач-психотерапевт врач-психотерапевт

В июле президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года», согласно которому, в частности, предполагается повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет.

По данным Минздрава, мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин. В настоящее время, по оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составляет 73,3 года.