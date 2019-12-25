Самым «спортивным» регионом 2019 года стала Мордовия. Там физическими нагрузками систематически занимается половина населения (48,9%). Примерно такие же показатели зафиксированы в Удмуртии (48,8%). В первую тройку рейтинга вошла Республика Коми, регулярно уделяет время спорту 43,9% от общего числа жителей региона. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился NEWS.ru. Наиболее «спортивными» регионами также стали Тува (43%) и Алтай (42,1%).

Наименьшая доля граждан, занимающихся физкультурой, зафиксирована в Магаданской (19,3%) и Воронежской (20,2%) областях, а также в Бурятии (20,3%). Аутсайдерами рейтинга, помимо прочего, стали Забайкальский край (20,5%) и Липецкая область (20,6%). В Москве доля «спортсменов» составила 27,8%, в Санкт-Петербурге — 28,9%.

При этом, согласно статистике Минспорта (последние данные — за 2017 год), наиболее благоприятная ситуация по обеспеченности населения спортивными сооружениями сложилась в Тамбовской области. Там на 100 тысяч человек приходилось 435 сооружений. Примерно такие же показатели зафиксированы в Белгородской области (401) и Чувашии (391). В пятёрку лидеров также вошли Курганская (348) и Пензенская (331) области. Хуже всего обеспечено спортивными сооружениями население Ингушетии (80), Чечни (108), Дагестана (128), Севастополя (133) и Карачаево-Черкесии (137).

На 100 тысяч человек населения самых «спортивных» регионов — Мордовии, Удмуртии и Коми — приходится 273, 243 и 291 спортивное сооружение соответственно. Примерно такие же показатели зафиксированы в Магаданской (268) и Воронежской (281) областях, а также в Бурятии (214).

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в разговоре с NEWS.ru усомнился в точности данных Росстата. Депутат отметил, что они не совсем объективно отображают реальное положение дел в сфере массового спорта в регионах.

Я с долей скептицизма отношусь к показателям по Мордовии и Коми. Я уверен, что всё дело в ошибке в методике подсчёта. Возможно, к регулярно занимающимся спортом людям приравнивают тех, кто однократно прокатился на лыжах или пробежался в лесу. Я сомневаюсь в том, что Москва, Татарстан и Петербург, где однозначно находится большое количество спортивных объектов, не являются регионами, в которых проживает наибольшая доля регулярно занимающихся спортом людей. Дмитрий Свищёв депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России

На количество людей, которые в том или ином регионе систематически уделяют время физическим нагрузкам, по мнению депутата, влияет не только число спортивных сооружений, но и их доступность. Он привёл в пример новый стадион, который был построен в Саранске. По словам Свищёва, услуги этого объекта местному населению недоступны.

Чтобы 55% населения регулярно занимались спортом, стоимость соответствующих услуг должна быть соразмерна с уровнем их благосостояния. Финансовые возможности россиян ухудшаются, — заявил Свищёв.

Специалист заявил, что ситуацию может исправить механизм государственно-частного партнёрства. Он будет способствовать привлечению инвесторов в спортивную сферу и даст им возможность предоставлять недорогие и качественные услуги населению. Также, считает депутат, физические занятия должны поощряться работодателями россиян.

Собеседник NEWS.ru отметил, что комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи неоднократно выступал с инициативой проводить определённый анализ перед тем, как начинать строительство того или иного спортивного объекта.

Необходимо разработать методику строительства спортивных сооружений из расчёта на душу населения. Она должна использоваться при возведении новых современных районов и посёлков, а также при реконструкции и реновации. Мы знаем, сколько на 100 тысяч человек требуется детских садов, но до сих пор нет однозначной позиции по тому, сколько должно быть бассейнов, катков и так далее. Данные разнятся, и они устарели, — сказал Свищёв.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов предложил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обязать работодателей выделять сотрудникам час рабочего времени для занятия физкультурой. Депутат отметил, что забота о здоровье граждан — одна из важнейших задач органов государственной власти.