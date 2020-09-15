Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 от переболевшего человека

Риск заражения коронавирусом от человека, который уже переболел, крайне мал. Дело в том, что выделение COVID-19 после выздоровления встречается очень редко, сообщил в разговоре с журналистами специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек, перенёсший COVID-19, выделяет вирус до 90 дней, даже если у него нет симптомов. Она отметила, что в настоящее время известны случаи выделения коронавируса спустя 48 суток.
По словам Жемчугова, не нужно утверждать, что так может быть у всех, и сеять панику таким образом. Инфекционист подчеркнул, что приведённые случаи являются единичными.
Я считаю, что это может быть один человек на десять тысяч. Соответственно, встретиться с таким человеком — это очень сложно, я думаю, — сказал специалист в эфире телеканала «Россия 24».
Как передавал NEWS.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников оценил обнародованные данные, согласно которым переболевшие коронавирусом граждане могут быть заразны на протяжении 90 дней после выздоровления. Врач назвал это утверждение «страшилкой».
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