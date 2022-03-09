Иммунолог рассказал, как сделать детское питание в домашних условиях

Для приготовления прикорма для малышей в домашних условиях нужно перемолоть кабачок, брокколи и цветную капусту, а после — отварить на пару, рассказал врач-педиатр, аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Одинцовского округа, многодетный отец Павел Бережанский. Он считает, что натуральные прикормы полезнее, чем уже готовые аналоги из магазина, пишет «Радио 1».

Мы берём овощи, которые содержат грубую клетчатку, — это кабачок, брокколи, цветная капуста. Если прикорм вы планируете вводить с осени или зимы, то летом можете заморозить овощи со своей грядки в морозилке. Варить их нужно на пару, изначально перемолов в блендере или вилкой. Каши стандартные: кукурузная, гречневая, рисовая. Мясо сначала нужно вводить гипоаллергенное: индейку, кролика, постную говядину. Также можно делать фруктовое пюре. Рыбу нужно вводить попозже. При приготовлении овощей обязательно нужно добавить растительное масло, — заявил Бережанский.

При этом медик порекомендовал вводить прикорм в рацион малышей в период от четырёх до семи месяцев от роду. По его мнению, в таком случае уменьшается риск развития аллергии у ребёнка.

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