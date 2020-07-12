Иммунолог раскрыл три сценария, когда человек не заразится коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fb51a9ee-c4be-11ea-8a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков перечислил три сценария, согласно которым, человек не заразится коронавирусной инфекцией.

По его словам, человек не заразится коронавирусом или переболеет COVID-19 в лёгкой или даже бессимптомной форме в трёх случаях: если у человека от рождения сильный и быстрый иммунитет, если у человека сильный иммунный ответ, например, в случае перекрёстного иммунитета, а также, если организм человека не склонен к тромбозам и неадекватным иммунным реакциям.

Он пояснил, что в первом варианте, никаких симптомов не будет, однако и иммунитет к коронавирусу, скорее всего, не возникнет. Во втором случае, в организме человека, вероятно, будут антитела или иммунные Т-клетки памяти. Иммунолог пояснил, что сильный иммунный ответ и перекрёстный иммунитет возникают после того, как человек переболел чем-то вирусным.

Подобное возможно, как правило, у людей, которые переболели сезонными коронавирусами, условно «обычными» простудами. В их организме в таком случае могут сохраниться сильные антитела или иммунные Т-клетки памяти, оставшиеся от предыдущих встреч с сезонными коронавирусами, — привели слова Николая Крючкова на портале KP.RU.

А третий случай возможен, когда человек, хоть и заразился коронавирусом, но иммунный ответ действует в обычном порядке, без неадекватных реакций.

Кто-то может даже не заметить, не обратить внимания. Например, покашлял пару дней и всё. При этом инфекция была, и специфический иммунитет остаётся, — процитировали иммунолога на портале.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Анита Цой рассказала, как болела COVID-19. Она призналась, что болезнь коварна и атакует все системы по очереди. Анита Цой сообщила, что первыми признаками заболевания были температура, ломота в теле, а затем даже проблемы с психикой.