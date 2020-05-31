Иммунолог о коронавирусе: мы до сих пор не знаем ответов на главные вопросы

https://static.news.ru/photo/3fbfeafc-a3c0-11ea-9b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Генеральный директор ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН иммунолог Айдар Ишмухаметов сообщил, что учёные пока не знают, как формируется иммунитет к коронавирусу и как появляются антитела в организме человека. Он отметил, что есть ещё ряд главных вопросов о коронавирусной инфекции.

Мы до сих не смогли разобраться с антителами. При тяжёлом заболевании мы иногда их видим, а иногда нет. Даже сейчас мы не знаем ответов на главные вопросы: как будет развиваться вирус в дальнейшем, сколько нам надо вакцины, чтобы остановить эпидемию? Также неясен вопрос формирования популяционного иммунитета, — сообщил учёный в интервью порталу KP.RU.

Он сообщил, что популяционный иммунитет к полиомиелиту вырабатывался у людей около 50 лет. Но учёные не могут дать точный ответ, сколько будет вырабатываться иммунитет к коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 27 мая 2020 года появилась возможность пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусной инфекции. По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, его результат становится доступен через три дня в электронной медкарте пациента.