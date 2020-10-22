Иммунитет к COVID-19 в 10 регионах РФ вырос вдвое

https://static.news.ru/photo/c51a6078-1469-11eb-b073-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популяционный иммунитет к коронавирусу в 10 российских регионах вырос в полтора-два раза. Об этом рассказал глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера доктор медицинских наук Арег Тотолян.

Он отметил, что первый этап популяционного исследования проводился в июне. Он показал повышение иммунитета более чем на 20% в семи регионах. Второй этап стартовал в сентябре. На сегодняшний день подведены итоги по 20 регионам, в половине из которых заметен значительный рост иммунной прослойки.

В четырёх регионах специалисты отметили снижение доли сероположительных лиц, а ещё в шести исследование продолжается.

На вопрос о том, нужно ли будет прививаться от COVID-19 ежегодно, профессор ответил, что частая вакцинация требуется в случаях с вирусами, обладающими высокой изменчивостью. В отношении SARS CoV-2 этого не наблюдается.

Таким образом, есть все предпосылки к тому, что иммунитет (как приобретённый естественным путем, так и поствакцинальный) должен быть долгосрочным, — сказал он в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в России выявлено 15,9 тысячи новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране заболели более 1,4 млн человек. За время пандемии вылечились свыше 1,1 млн пациентов, скончались 25,2 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что Тотолян предупредил, что эпидемиологическая ситуация в России может ухудшиться предстоящей зимой, если та будет тёплой. Он пояснил, что тёплая и влажная погода способствует распространению вирусов, а морозы, напротив, сдерживают.