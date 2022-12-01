Врач УЗД развеял мифы о причинах аппендицита Врач УЗД Семенчук заявил, что семечки и косточки не могут вызвать аппендицит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аппендицит не начинается из-за семечек и косточек в кишечнике, заявил NEWS.ru врач УЗД Дмитрий Семенчук. Он также отметил, что еще одним заблуждением является мнение, что заболевание имеет исключительно детский характер. Кроме того, медик подчеркнул, что современная наука давно не практикует профилактическое удаление придатка слепой кишки.

Во-первых, многие путают понятия аппендицит и аппендикс. Первое — само воспаление, второе — тот самый отросток слепой кишки. Во-вторых, воспаление начинается не из-за семечек и косточек, которыми якобы наполняется аппендикс. Может закупорится просвет аппендикса каловой массой или глистами на фоне нарушения работы кишечника, кровоснабжения, отсюда гниение и брожение. Кроме того, аппендицит может и вообще не начаться никогда, это не детская болячка, тот самый шрам у всех искать не надо. Тем более искать возможность удалить аппендикс, как говорится, ради профилактики, — отметил Семенчук.

Собеседник добавил, что еще одним мифом является хроническая форма аппендицита. По мнению Семенчука, это «откровенный бред». Он подчеркнул, что отросток нагнаивается с возможным разрывом и перитонитом и смертью либо часть слепой кишки вырезают.

Ранее хирург Сергей Белых рассказал NEWS.ru, что геморрой провоцируют ряд вредных привычек: злоупотребление алкоголем, чрезмерные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, лишний вес, а также генетическая предрасположенность. Медик отметил, что недуг также развивается на фоне курения, запоров и стрессов. Эксперт добавил, что на 100% предотвратить возникновение данной проблемы практически невозможно.