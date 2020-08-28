Химик-технолог рассказал, нужно ли бояться пищевых добавок

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Многие опасаются пищевых добавок, которые призваны улучшать и усиливать вкус и аромат продуктов, продлевать срок хранения и придавать им товарный вид. Наиболее вредными считаются Е-добавки, и виновно в этом исследование британских учёных, которые заявили, что пищевой краситель Е-102 якобы вызывает гиперактивность у детей, сообщил химик-технолог Сергей Белков.

По его словам, утверждение о вреде этой добавки не имеет под собой никакой научной основы, так как во время исследования использовалась методология, вызывающая вопросы. Учёные поделили детей трёх-четырёх лет на две группы. Одни в течение месяца пили сок с красителем и консервантами, а другие — натуральный. Родители, которым не сказали, в какой группе находится их ребёнок, наблюдали за его поведением и записывали все изменения. В результате выяснилось, что дети, которые употребляли сок с «химией», были гиперактивными, импульсивными и невнимательными.

Тем не менее даже несмотря на то что все регулирующие органы в ЕС и США всерьёз это исследование не восприняли, британское правительство посоветовало этот краситель не использовать. И с этого момента пошла международная паника, а Е-102 стал вредным для детей, — рассказал эксперт.

Однако, отметил он, эта и другие пищевые добавки включены в список разрешённых, что указывает на их безопасность в тех очень небольших объёмах, которые закладывает в продукт производитель.

Белков подчеркнул, что увеличить дозу добавок невозможно, так как они подобраны таким образом, что «физически невозможно добавить столько, чтобы они были вредными». Поэтому не стоит ожидать, что красители могут нанести организму взрослого или ребёнка вред, передаёт радио Sputnik.

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель центра экономико-аналитических исследований и IT-технологий ФНЦ пищевых систем РАН Дмитрий Гордеев сообщил, что пищевые добавки с маркировкой «Е» в продуктах не несут опасности для потребителя.