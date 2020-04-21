Главврач больницы рассказал, когда пациента с COVID-19 переводят на ИВЛ

https://static.news.ru/photo/4bc63732-83e2-11ea-88a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Перевод пациента с коронавирусом на искусственную вентиляцию лёгких и подключение его к специальному аппарату в реанимации не говорит о том, что он уже не сможет вернуться к самостоятельному дыханию и в скором времени умрет. Об этом сообщил главный врач инфекционной больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» медику был задан вопрос о том, является ли для пациента фатальным, если его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и перевели в реанимацию.

Нет. Совершенно не согласен. Мы практически каждый день одного-двух пациентов снимаем с аппарата ИВЛ, переводим на самостоятельное дыхание. Ну и, к сожалению, одного-двух переводим на искусственную вентиляцию лёгких, — отметил Гусев.

По его словам, у врачей есть специальные протоколы лечения, когда они уменьшают режимы вентиляции лёгких, готовят пациента для самостоятельного дыхания и только потом отключают от аппарата.

Главврач добавил, что большинство заразившихся коронавирусом, которые лечатся в больнице имени Боткина, находятся в удовлетворительном состоянии. Всего там сейчас 431 пациент, из них у 271 коронавирус уже подтверждён, оставшиеся ждут результатов анализов.

Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты будут поставлять в Россию комплектующие, необходимые для производства аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Ранее Кремль признал дефицит средств для борьбы с коронавирусом в ряде российских регионов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что субъекты РФ особенно нуждаются в аппаратах ИВЛ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,48 млн человек, погибли 170,73 тысячи, выздоровели 654,5 тысячи.

В России на 21 апреля общее число инфицированных достигло 52 763, умерли 456, выздоровели 3873.