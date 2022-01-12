Главный инфекционист США заявил, что «омикрон» «доберётся до всех»

В ближайшее время мало кому удастся избежать инфицирования «омикрон»-вариантом коронавируса, однако вакцинированные перенесут заражение легче. Основной же удар придётся по непривитым гражданам, заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, которого цитирует CNN.

Скорее всего, за некоторыми исключениями, [привитые] будут чувствовать себя достаточно хорошо в том смысле, что обойдутся без госпитализации и смерти, — сказал Фаучи.

Ранее инфекционист заявил, что ситуация с ростом числа заражённых коронавирусом в Соединённых Штатах, вызванная новым штаммом коронавируса «омикрон», достигнет своего пика к концу января 2022 года. Он отметил, что на данный момент не существует гарантий того, что вспышка, вызванная «омикроном», приведёт «к завершению крупной вспышки». Специалист заявил, что, по имеющимся у учёных предварительным данным, новый вариант COVID-19 кажется «менее серьёзным», однако расслабляться не стоит, так как вирус «раньше уже нас обманывал».

11 января в США был зафиксирован новый рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Там зарегистрировали не менее 1,13 млн новых случаев COVID-19, и сообщалось, что окончательное число заражений может стать ещё значительнее, так как на момент подсчёта не все американские штаты успели предоставить данные по заболеваемости. Также в стране было зафиксировано рекордное количество пациентов, госпитализированных с коронавирусом — 135 500 человек.