Глава «Вектора» оценил эффективность вакцины от коронавируса

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Вакцина Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Роспотребнадзора продемонстрировала высокую эффективность в ходе доклинических испытаний, заявил глава центра Ринат Максютов.

Уникальная пептидная вакцина ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора — «ЭпиВакКорона» — продемонстрировала высокую эффективность в ходе доклинических исследований и проходит клинические исследования, — рассказал Максютов в интервью «Российской газете».

Он также отметил, что по результатам первого этапа исследований центр представил в Минздрав два промежуточных отчёта. По словам Максютова, все участники испытаний чувствуют себя хорошо.

В минувшую пятницу, 21 августа, Роспотребнадзор проинформировал, что завершение клинических исследований вакцины намечено на сентябрь. При этом подача полного регистрационного досье данной вакцины планируется в октябре 2020 года с последующим переходом к производству в ноябре 2020 года.

Первая в мире российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом 11 августа. Уже выпущена первая партия препарата. Эта «прививка» является двухкомпонентной, а основой её являются аденовирусы. Чтобы доставить в организм генетическую информацию SARS-CoV-2, в вакцине применён носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей. Вводить «Спутник V» будут внутримышечно.

В гражданский оборот препарат может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Ранее NEWS.ru писал, что Белоруссия станет первой страной, куда будут поставлять российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом во время телефонного разговора 24 августа договорились президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.