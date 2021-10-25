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Гинцбург рассказал, кто может тяжело заболеть коронавирусом после прививки

14:58, 25 октября 2021
Гинцбург рассказал, кто может тяжело заболеть коронавирусом после прививки Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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80% заболевших тяжёлой формой коронавируса якобы после прививки «Спутником V» на самом деле купили сертификат о вакцинации. Остальные 20% либо принимают цитостатики, либо имеют слабый иммунитет и находятся в подавленном состоянии, заявил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Просто люди с подавленным, соответственно, с плохим [иммунным] ответом по возрастным параметрам, при этом они не являются ни онкологическими больными, никакими, просто в стрессовом состоянии человек находился. Выделяются гормоны, которые не стимулируют размножение клеток, а наоборот — подавляют, — пояснил Гинцбург.

При этом он добавил, что определить вакцинированного «Спутником V» человека очень легко: первый компонент прививки сделан на основе аденовируса 26, который очень редко встречается у человека. У привитых «Спутником V» пациентов есть антитела к этой инфекции, а у непривитых их нет. Гинцбург добавил, что в России участились случаи продаж поддельных сертификатов о вакцинации и назвал подобную деятельность уголовным преступлением.

Ранее Гинцбург назвал оптимальный срок для ревакцинации от коронавируса. По его словам, для наиболее эффективного ответа организма повторную прививку следует сделать через шесть месяцев.

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