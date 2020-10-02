Фитнес-тренер назвала предложенную Малышевой диету катастрофой

https://static.news.ru/photo/2403bf2a-04b7-11eb-a5f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marc Schwär/imageBROKER.com/Global Look Press

В рамках YouTube-шоу «Ходят слухи» фитнес-тренер Екатерина Усманова раскритиковала предложенную телеведущей Еленой Малышевой диету.

На вопрос о том, какие наиболее глупые советы по питанию и похудению она встречала тренер вспомнила об одной из публикаций Малышевой в Instagram, где та предлагала съедать три яйца и два грейпфрута в день, пишет «Царьград».

2020 год, я думала так уже никто не делает. Это катастрофа просто! Это жесть! — сказала Усманова.

Она рассказала, что сейчас люди пользуются более продвинутыми системами диет, чем те, которые были десять лет назад. Тренер подтвердила достоинства низкоуглеводной диеты с высоким содержанием жиров (кето — NEWS.ru) и интервальной диеты и перехода на правильное питание.

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