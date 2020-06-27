Пока лето бьёт температурные рекорды, а жизнь возвращается к привычному ритму, мы начинаем потихоньку забывать о карантине, самоизоляции и социальной дистанции. А правильно ли мы поступаем? Ведь коронавирус-то никуда не делся. В мире уже больше 10 миллионов заражённых и полмиллиона погибших. В России ситуация постепенно улучшается, но пока остаётся напряжённой. Да и толпы народа на городских пляжах и в только что открывшихся ресторанах, тоже не сулят ничего хорошего. Самое важное и актуальное о пандемии в мире — в материале NEWS.ru.