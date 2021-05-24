Эпидемиолог рассказал, нужно ли бояться «чёрной плесени» в России

https://static.news.ru/photo/334947f4-bca7-11eb-8e8a-96000091f725_660.jpg Фото: R. Koenig/Global Look Press

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, стоит ли россиянам опасаться распространения «чёрной плесени» в стране. Он напомнил, что в Индии, где зафиксировано множество случаев этого заболевания, другая климатическая зона и культура питания, передаёт РИА Новости.

Он отметил , что не следует переносить на Россию данные из Индии, где большая часть населения — вегетарианцы, а температура воздуха не способствует иммунитету.

Как поведёт себя индийский штамм в России, пока говорить однозначно не представляется возможным. Мы ежедневно, еженедельно даём отчёт в штаб коронавируса. Я думаю, что нам бояться «чёрной плесени» не надо, — отметил эксперт.

Горелов добавил, что это заболевание проявляется при любых иммунодефицитных состояниях. Это значит, что такое тяжёлое заболевание, как коронавирус, действительно может быть ассоциировано с проблемой.

Ранее индийские штаты Раджастан и Телангана объявили об эпидемии мукормикоза — грибкового заболевания, известного как «чёрная плесень». Под угрозой заражения мукормикозом находятся люди, которые больны диабетом, а также те, чей иммунитет ослаблен после коронавируса.

Также сообщалось о первых случаях заражения пациентов с COVID-19 «чёрной плесенью» в России. Правда, пока были зафиксированы только единичные случаи мукормикоза у больных COVID-19.