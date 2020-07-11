Эндокринолог порекомендовал делать перерыв на дневной сон в жаркую погоду

https://static.news.ru/photo/50dea17c-c3a8-11ea-8490-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев порекомендовал не игнорировать потребность в дневном сне в жаркую погоду. По его словам, это может быть очень полезно.

Компенсировать нехватку ночного сна можно с помощью дневного отдыха. Если ночью в жару спится плохо, днём хорошо спят почти все. Именно поэтому в жарких странах появилась и была узаконена сиеста, из-за которой в разгар дня закрывается большинство магазинов и ресторанов, — цитирует его портал «МедикФорум».

По мнению Калинчева, полноценный ночной сон в жару просто невозможен. Он подчеркнул, что организму удаётся отдохнуть только в случае, если температура окружающей среды не превышает 20 градусов по Цельсию. Традиция дневного сна должна быть и в России, считает он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Карабиненко категорически запретил работать в жаркую погоду. Это может быть опасно для жизни.