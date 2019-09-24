https://static.news.ru/photo/69d7d8f6-ded4-11e9-87f6-fa163e074e61_660.jpg Елена Малышева Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Увеличению продолжительности жизни россиян способствовали успехи в здравоохранении. Такое мнение высказала доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева.

По её словам, благодаря вакцинации и антибиотикам люди стали жить дольше во всём мире. При этом, подчеркнула она, в России подобные медикаменты «супердоступны».

Кроме этого, страна отличается хорошей диагностикой и лечением заболеваний сердца, отметила Малышева.

У нас много лет назад был проект, посвящённый нашему здравоохранению. Этот проект влил в медицину колоссальные деньги. Появились так называемые сосудистые центры, где лечат инфаркты, а теперь и инсульты. Сеть покрыла всю страну, — рассказала она в интервью телеканалу « 360 ».

С тех пор, рассказала Малышева, смертность от инфарктов в России снизилась в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов — в три раза.

Ранее, как писал News.ru, министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни россиян за последние 20 лет увеличилась почти на восемь лет.