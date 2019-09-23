https://static.news.ru/photo/6ada9e9c-de65-11e9-9a6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Продолжительность жизни россиян за последние 20 лет выросла почти на восемь лет. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова «на полях» 74-й сессии Генассамблеи ООН.

По словам чиновника, за это же время материнская смертность уменьшилась почти в пять раз, а младенческая — в 3,6 раза. Об этом сообщает « Интерфакс ».

За последние 20 лет продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года — почти на восемь лет. Это реально очень большое достижение, — заметила Скворцова.

Она добавила, что также действия Минздрава способствовали снижению смертности от туберкулёза почти в четыре раза. Кроме того, за 20 лет в РФ на четверть уменьшилось потребление алкоголя и табака.

Ранее News.ru сообщал, что продолжительность жизни в России за последние 120 лет выросла почти в 2,5 раза — с 30 до 73 лет. Об этом сообщил Росстат. По мнению доцента РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской, на этот показатель влияет качество жизни. Она отметила, что значимым фактором является и урбанизация. Рост продолжительности жизни она связывает с увеличением доходов горожан, а также доступностью медицинской помощи и других социальных услуг.