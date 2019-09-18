https://static.news.ru/photo/6340a2b4-da8a-11e9-a907-fa163e074e61_660.jpgФото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
Продолжительность жизни в России за последние 120 лет выросла почти в 2,5 раза — с 30 до 73 лет. Об этом сообщает Росстат.
По мнению доцента РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской, на этот показатель влияет качество жизни, а также урбанизация.
На эти показатели влияют не только естественные условия жизни — климат, пол, генетика, экология, образ жизни, но и то, насколько счастливо живёт человек, то есть социально-экономические условия, здравоохранение, — цитирует эксперта РИА Новости.
Лебединская отметила, что значимым фактором является и урбанизация. Рост продолжительности жизни она связывает с увеличением доходов горожан, а также доступностью медицинской помощи и других социальных услуг.
При этом, по данным Росстата, в позапрошлом веке люди на селе жили дольше, чем в городах. Однако в этом столетии ситуация поменялась: теперь в городе средняя продолжительность жизни 73,3 года, а в сельских поселениях — 71,7.
Как утверждает эксперт, небольшая продолжительность жизни была связана с крайне низким уровнем здравоохранения.