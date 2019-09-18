https://static.news.ru/photo/6340a2b4-da8a-11e9-a907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Продолжительность жизни в России за последние 120 лет выросла почти в 2,5 раза — с 30 до 73 лет. Об этом сообщает Росстат.

По мнению доцента РЭУ им. Плеханова Ольги Лебединской, на этот показатель влияет качество жизни, а также урбанизация.

На эти показатели влияют не только естественные условия жизни — климат, пол, генетика, экология, образ жизни, но и то, насколько счастливо живёт человек, то есть социально-экономические условия, здравоохранение, — цитирует эксперта РИА Новости .

Лебединская отметила, что значимым фактором является и урбанизация. Рост продолжительности жизни она связывает с увеличением доходов горожан, а также доступностью медицинской помощи и других социальных услуг.

При этом, по данным Росстата, в позапрошлом веке люди на селе жили дольше, чем в городах. Однако в этом столетии ситуация поменялась: теперь в городе средняя продолжительность жизни 73,3 года, а в сельских поселениях — 71,7.

Как утверждает эксперт, небольшая продолжительность жизни была связана с крайне низким уровнем здравоохранения.

News.ru писал, что в России установлен новый рекорд по численности долгожителей. Число россиян в возрасте от 100 лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек. По данным Росстата, свыше 70% долгожителей — женщины.