Тестостерон — гормон, важный не только для здоровья мужчин и женщин. Он ещё и определяет многие особенности поведения. Известная формула «тестостерон — гормон королей и король гормонов» является аксиомой. В комментариях для NEWS.ru психолог подчеркнул: тестостерон даёт уверенность и отсутствие страха, ведёт к успеху, определяет лидерские качества. Но после 28 лет его количество в организме начинает снижаться. Андролог убеждён: мужчинам бить тревогу надо уже тогда, когда в анализах на гормоны в графе тестостерон появляется цифра «8».

Тестостерон — обязательный компонент гормонального статуса как мужчины, так и женщины. Он обеспечивает правильное развитие мышц, костей, сухожилий, дарит выносливость к физнагрузкам, снижает массу тела и повышает активность сальных и потовых желёз. У мужчин вырабатывается в тестикулах, у женщин продуцируется яичниками и надпочечниками. Очень важен в пубертатном периоде. Есть диагнозы, при которых тестостерон превращается в лекарство: в тяжёлых состояниях после истощающих хронических заболеваний (пребывание в реанимации, длительная гиподинамия). Известна практика введения в организм этого гормона при лечении ожирения у мужчин. В целом этот гормон важнее всех прочих для мужчин и менее важен для женщин.

Норма тестостерона для женщин — 0,49-1,72 нмоль/л в возрастном периоде 16–50 лет и 0,46–1,18 нмоль/л для тех, кто старше 50. Для мужчин в возрасте от 18 до 50 лет цифры нормы — 8,65-29 нмоль/л; старше 50 лет — 6,7-25,7 нмоль/л.

«Уверенность, бесстрашие и честность»

Высокий уровень тестостерона создаёт характер, который принято называть мужским — это завоевательный тип поведения, тяга к соперничеству. Непримиримость, решительность и агрессивность — первое проявление этого гормона. Если мы видим прямолинейность, уверенность, силу, бесстрашие — с большой долей вероятности здесь будет высокий уровень тестостерона. Низкий уровень гормона ведёт к терпимости, к желанию на что-то закрыть глаза, нет настроения биться до конца, наказать обидчика.

Было проведено огромное количество экспериментов и доказано: люди с высоким уровнем тестостерона 70-80% конфликтных ситуаций решают с применением агрессивной энергии. Мужчины с низким уровнем более склонны к компромиссным решениям, не доводят конфликт до абсолюта. Второе социальное проявление этого гормона — честность и справедливость. Высокий уровень тестостерона коррелирует с высокой честностью, и это доказано экспериментально. В частности, людям с разным уровнем гормона предлагали поделить деньги, и те, кто отличался высоким содержанием этого гормона в крови, поступали максимально честно. Кристина Иваненко доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности факультета психологии Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС доцент кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности факультета психологии Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС

Психолог рассказала: в ряде валидных экспериментов было доказано, что мужчины с высоким уровнем тестостерона часто дают неверные ответы на вопросы и даже не пытаются себя перепроверить. Они очень уверены в себе. В природе такое поведение — залог успеха: быстрое принятие решения, отсутствие сомнений приводит к победоносному результату.

Люди с высоким содержанием в крови тестостерона, как правило, успешны. Такой человек ставит цель и идёт к ней, несмотря на внешние препятствия. Гормон отвечает за желание добиваться статуса, «доминировать в стае» — в любой социальной группе, к какой ни принадлежал бы человек. Как правило, такие люди успешны в финансовой сфере, в политике, — говорит Кристина Иваненко.

Но у тестотеронового характера есть и минусы. Это низкая эмпатия, низкая рефлексия, низкая самокритика. Такие люди игнорируют чужое мнение. Если кто-то готов вести душевные беседы до 6 утра, чувствовать и понимать собеседника, вникать в проблемы своей бабушки или своей девушки, то, скорее всего, у него низкий уровень тестостерона. Однако у душевных мужчин с пониженным уровнем «гормона королей» тоже есть недостатки — в ряде научных трудов, рассказала Иваненко, было доказано, что сниженный тестостерон приводит к жадности и стяжательству, формирует «сберегающий» тип характера.

С психологом в данном случае полностью солидарен и врач уролог-андролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии Центральной Государственной Медицинской Академии УД Президента РФ Никита Зайцев.

От уровня тестостерона зависит степень активности мужчины, и не только сексуальной, но и социальной: его работоспособность, толерантность к физической нагрузке, жизнелюбие, азарт, «мачизм» — всё, что мы привыкли ассоциировать с мужественностью. Никита Зайцев врач андролог-уролог врач андролог-уролог

В то же время Анна Гончарова, эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор РУДН предостерегает от скоропостижных выводов о влиянии тестостерона на характер и социализацию, говоря о роли воспитания.

Сказать, что все люди с низким тестостероном страдают от плаксивости, депрессии или неврозов было бы неправильным. Я знаю очень большое число пациентов, у которых это не так — никаких психологических особенностей. Однако снижение уровня тестостерона даёт больше слабодушия, меньше целеустремленности. Избыток же традиционно связывают с повышенной агрессивностью, но огульно сваливать всё на тестостерон нельзя — в большей степени это результат воспитания. Анна Гончарова эндокринолог, профессор РУДН эндокринолог, профессор РУДН

«Мужчины дряхлеют гораздо быстрее, чем женщины»

Пока уровень тестостерона в крови высокий, у мужчин активно вырабатывается сперма, в мышцах задерживаются питательные вещества, сохраняется высокая работоспособность, хорошее настроение и память. Дефицит гормона сопровождают следующие симптомы: пропадает половое влечение, развивается ожирение, снижаются выносливость и работоспособность, возникают апатия, бессонница, ухудшается память. Уровень тестостерона обязательно нужно отслеживать по анализам и своевременно корректировать. Известно, что мужчины, чаще всего, страдают от понижения уровня этого гормона, что приводит к андрогенному дефициту, а тот, в свою очередь к очень быстрому, гораздо быстрее, чем у женщин, дряхлению организма.

Расцвет мужской жизни — 28 лет. После этого идёт потеря тестостерона, мужчина начинает дряхлеть. Питание, стрессы, меньшая подвижность — ведет к раннему андрогенодефициту. Менее 8 нмоль/л нельзя иметь, это точно совершенно. Разные авторы приводят разные градации, в основном считается, что для нормального самочувствия надо иметь уровень тестостерона 12. Менее — совершенно точно это андрогенодефицит, и это состояние требует коррекции, — убеждён андролог.

По словам специалиста, проблема андрогенодефицита сегодня вышла на первый план. Предлагаются различные схемы заместительной терапии — мужчины пытаются сохранить молодость и мужественность, также как это делают женщины при заместительной гормональной терапии (ЗГТ). Врач поясняет: андрогенодефицит — не болезнь, которая требует неотложной помощи; «не мочекаменная и не гонорея, не императив». Но если мужчина хочет сохранить себя как полноценную единицу общества, как сексуально активную особь, ему следует предложить помощь. Хорошо развито сегодня anti-age направление — лечение мужчин от старости. В приоритете фитобустеры — растительные препараты, которые, как рассказал Зайцев, «вреда не несут, они лишь увеличивают собственный биосинтез». Но, как рассказал эксперт, эти препараты помогают более молодым пациентам, у пожилых людей они, чаще всего, не работают.

Физические нагрузки, диетпитание, поиск партнёрши, которая будет стимулировать тебя к половой жизни — это всё очень важно. Тестикулы вторичны в выработке тестостерона. Стимул даёт мозг — гипоталамус и гипофиз. Количество релизинг-гормонов, которые стимулируют биосинтез тестостерона, зависит от мозга. Чем человек более активен, тем выше будет уровень тестостерона. Если не встречаетесь с женщинами, не видите их, не слышите, и не хотите видеть, то у вас и не станет вырабатываться тестостерон. Самый высокий уровень этого гормона у начальника ткацкой фабрики, который руководит женским коллективом, — резюмировал андролог.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперт напомнил и о важности диеты для повышения уровня гормона. Тестостерон — стероидный гормон, и его количество напрямую зависит от уровня холестерина в крови. Получается, что вредные продукты полезны для уровня тестостерона.

Мясо, молочные продукты, большое количество белка в рационе, и тогда стероидного кольца в крови становится больше, есть из чего «строить» тестостерон. Но нельзя впадать в крайности: от большого количества котлет уровень тестостерона не поднимется, но и веганская диета абсолютно не годится тем, кто хотел бы повысить уровень тестостерона, — резюмировал Зайцев.

Врач также отметил: чем выше уровень тестостерона, тем больше вероятность принести плодовитое потомство. При этом он предостерёг от необдуманного применения ЗГТ у мужчин: настоящие гормоны, привнесённые извне, угнетают собственную выработку тестостерона. Действует механизм обратной связи. Если начать колоть настоящие гормоны (не применять фитобустеры, а использовать именно гормоны), то их придётся делать уже до той поры, пока пациентом не будет принято решение о прекращении половой жизни.

Высокий тестостерон у женщин

Если мужчины часто страдают от пониженного уровня тестостерона, то для женщин проблемой, как правило, становится его повышение. Самые частые причины повышения этого гормона у женщин — врождённые нарушения деятельности коры надпочечников, неадекватная физическая нагрузка, иногда серьёзные болезни яичников и надпочечников. Но в любом случае, при обнаружении высокого уровня гормона в крови у женщин действовать следует осторожно.

Надо понимать, с чем мы имеем дело. Есть особенности физиологические или генетические: есть некоторые врождённые состояния (дисфункция коры надпочечников или синдром поликистозных яичников) нарушается соотношение между различными формами тестостерона. Чувствительность к свободному тестостерону, активность фермента 5-альфа редуктазы, который превращает тестостерон в активную форму, передаются генетически. У одних будет избыток андрогенов без признаков, у других вызовет определённые симптомы. Пациента надо оценивать по жалобам, по анамнезу, по наследственности, а не только по одним лишь анализам, — убеждена профессор Анна Гончарова.

Лечить или не лечить гормональный дисбаланс — решается индивидуально и очень осторожно. Оценивать надо не просто уровень тестостерона в организме, но и активность фермента 5-альфа редуктазы и соотношения форм, связанных с белком и форм свободного тестостерона, то есть тех, что непосредственно реализуют эффект этого гормона. Кроме того, важна белок-синтетическая функция печени. Всё это сложная врачебная задача.