Эксперты рассказали, кому может не понадобиться прививка от COVID

https://static.news.ru/photo/71556e4c-cd79-11ea-be88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прививка от коронавируса может не понадобиться тем людям, которые перенесли болезнь в бессимптомной форме, считают врачи-инфекционисты.

Хотя надо проверить каждого человека на иммунитет, на наличие именно тех антител, которые защищают от вируса. Всех, кто переболел, необходимо обследовать, и если у них есть антитела, то вакцинация просто не нужна, — передаёт ТАСС слова заведующей кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елены Малинниковой.

По её мнению, наличие вируса в любом случае подразумевает выработку антител, и это касается не только коронавирусной инфекции.

Бывает, что человек не знает, что он переболел инфекциями, и при этом у него все равно вырабатываются антитела, — подчеркнула Малинникова.

Как отметил главврач медцентра «Лидер медицины» Евгений Тимаков, вакцинация перенёсших инфекцию людей почти лишена побочных эффектов, однако практически бесполезна, так как в организме уже присутствуют антитела.

Поэтому детям не делается прививка от кори, краснухи и паротита до года. Потому что мамины антитела могут активировать вакцину и иммунитет свой личный не вырабатывается, — добавил врач.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе 2020 года. По его словам, в это время начнётся вакцинирование граждан из группы риска. В первую очередь вакцина будет предложена медработникам и лицам, наиболее часто сталкивающимся с инфицированными людьми.