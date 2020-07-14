Эксперты посоветовали метеозависимым «лечиться» крепким сладким чаем

Женщины гораздо чаще мужчин страдают метеозависимостью, из-за чего плохо себя чувствуют в плохую погоду. В основном это касается молодых девушек и женщин старше 60 лет.
Помогут справиться с плохим самочувствием сладкий чай, спорт или крепкий сон. Так, в столице в ближайшее время ожидается рекордно низкое давление — 735 мм рт. ст. Это означает, что оно скажется на людях, крайне чувствительных к переменам погоды,
Это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония <...> В основном подвержены всё-таки у нас женщины таким вещам, — пояснила изданию врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.
Но кроме физических особенностей организма на плохое самочувствие в плохую погоду может влиять и психологический «фильтр» — установка, что в плохую погоду у людей портится настроение.
Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше, — говорит психотерапевт Евгений Фомин.
Снять любую негативную установку способен спорт. Также нужно соблюдать назначенное врачом лечение. Например, принимать препараты, расширяющие сосуды, а также постараться отдохнуть и полежать. Но главным «лекарством» в данном случае будет крепкий сладкий чай, которые обеспечит и питание сосудов, и восстановление их тонуса.
Ранее NEWS.ru сообщал, что метеочувствительные люди не должны нагружать нервную систему при перепадах погоды. Об этом заявила врач высшей категории Лариса Алексеева.
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