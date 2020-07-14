Эксперты посоветовали метеозависимым «лечиться» крепким сладким чаем

https://static.news.ru/photo/65916290-c663-11ea-a968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julia Pfeifer, imago-images.de/Global Look Press

Женщины гораздо чаще мужчин страдают метеозависимостью, из-за чего плохо себя чувствуют в плохую погоду. В основном это касается молодых девушек и женщин старше 60 лет.

Помогут справиться с плохим самочувствием сладкий чай, спорт или крепкий сон. Так, в столице в ближайшее время ожидается рекордно низкое давление — 735 мм рт. ст. Это означает, что оно скажется на людях, крайне чувствительных к переменам погоды, пишет РИА Новости.

Это, как правило, люди, у которых больные суставы, вегетососудистая дистония <...> В основном подвержены всё-таки у нас женщины таким вещам, — пояснила изданию врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа.

Но кроме физических особенностей организма на плохое самочувствие в плохую погоду может влиять и психологический «фильтр» — установка, что в плохую погоду у людей портится настроение.

Человек принимает эту установку без фильтра критичности. Он может даже не помнить, кто и когда ему это сказал. Среди метеозависимых людей тех, кому эту зависимость внушили, безусловно, больше, — говорит психотерапевт Евгений Фомин.

Снять любую негативную установку способен спорт. Также нужно соблюдать назначенное врачом лечение. Например, принимать препараты, расширяющие сосуды, а также постараться отдохнуть и полежать. Но главным «лекарством» в данном случае будет крепкий сладкий чай, которые обеспечит и питание сосудов, и восстановление их тонуса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что метеочувствительные люди не должны нагружать нервную систему при перепадах погоды. Об этом заявила врач высшей категории Лариса Алексеева.