Врач объяснила, как лечиться при метеозависимости

https://static.news.ru/photo/a4d93cde-a561-11ea-bb49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеочувствительные люди не должны нагружать нервную систему при перепадах погоды. Об этом заявила врач высшей категории Лариса Алексеева.

Пока существует только симптоматическое лечение метеозависимости, отметила она в интервью «Вечерней Москве».

Если чувствуем спазмы головы — принимаем спазмолитики, болят суставы — применяем привычное лечение. Хороший принцип: не выходить из дома и лишний раз не рисковать своим здоровьем, если чувствуете ухудшение состояния, — считает Алексеева.

Она добавила, что когда люди не уверены в причинах ухудшившегося состояния, им следует пройти обследование у специалиста, поскольку дискомфорт может быть вызван и с хроническими заболеваниями.

Метеочувствительность может зависеть в том числе от наличия у пациента сахарного диабета, гипертонии, заболевания суставов, вегетососудистой дистонии. По мнению Алексеевой, тяжелее всего перепады погоды переживают немолодые люди.

Ранее NEWS.ru сообщал, что перепады артериального давления при резкой смене погоды можно нивелировать, соблюдая простейшие рекомендации. Об этом напомнил заслуженный врач России, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Лильин. По его словам, людям, у которых давление понижается, следует выпить крепкий сладкий кофе или принять несколько таблеток кофеина.