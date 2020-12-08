Эксперты не рекомендуют вакцинироваться от COVID двумя разными препаратами

https://static.news.ru/photo/1620538e-3985-11eb-967d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/Global Look Press

Вакцинация от коронавирусной инфекции двумя разными препаратами не поможет эффективнее бороться с коронавирусом. Не рекомендуется производить такие прививки. Об этом заявил заместитель председателя правления и главный научный специалист компании Johnson & Johnson Пол Стоффелс.

Двойная вакцинация не помогает. Получение дополнительной дозы не даёт большей защиты, — сообщил Стоффелс во время онлайн-брифинга Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций.

Он подчеркнул, что специалисты не знают, насколько прививки двумя разными вакцинами будут безопасны. Его поддержал генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла. Он подчеркнул, что такая двойная вакцинация не тестировалась.

Ранее американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) подтвердило эффективность вакцины Pfizer и BioNTech. В испытаниях принимали участие 38 тысяч добровольцев старше 16 лет. Не были обнаружены какие-либо нарекания, позволяющие запретить экстренное использование этого препарата.

Как писал NEWS.ru, в Pfizer предупредили о возможной нехватке препарата для вакцинации населения США. Вашингтон принял решение купить 100 млн доз вакцины с последующей возможностью закупки ещё 500 млн доз, что позволит вакцинировать население к лету 2021 года, но фармацевтическая компания вероятнее всего не сможет обеспечить такие объёмы поставок в указанные сроки.