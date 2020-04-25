Эксперт рассказал об опасности смартфона при пандемии

https://static.news.ru/photo/6d24a368-8753-11ea-8db0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Использование смартфонов в период эпидемии COVID-19 может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью. Об этом заявил завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.

Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя, — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, смартфон необходимо постоянно дезинфицировать, лучше всего — салфетками на основе изопропилового спирта. Он не испортит покрытие экрана.

Ранее NEWS.ru сообщал, что регулярное сидение за компьютером может привести к деформации поясничного отдела, перенапряжению шейно-воротниковой зоны и ухудшению зрения. Об этом заявил профессор кафедры неврологии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Ринат Богданов.