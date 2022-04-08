Остеопат рассказал о правилах первой помощи при переломе челюсти

При переломе челюсти необходимо обеспечить её фиксацию в закрытом положении и приложить холод, рассказал NEWS.ru остеопат-невролог Александр Евдокимов. Он подчеркнул, что правильные действия окружающих при этом виде травмы, предпринятые до приезда скорой помощи, могут значительно сократить время лечения и даже спасти жизнь, если пострадавший находится без сознания.

По словам доктора, перелом челюсти от ушиба или вывиха можно отличить по типу боли — в этом случае она будет очень резкой, острой. Открывать и закрывать рот возможности нет, в первую очередь это связано с сильной болью.

Можно видеть асимметрию в зеркале, при прикосновении в месте, где она присутствует, будет интенсивная боль, отёк и может присутствовать хруст, как хруст снега. Эти симптомы не дают перепутать перелом с другими травмами, — пояснил Евдокимов.

По его словам, при вывихе целостность костей сохраняется, но визуально можно заметить, что челюсть выскакивает из места соединения, при этом рот также невозможно открыть или закрыть. Человек ощущает, что проблема именно в суставе, он «мешает». Болезненность также может присутствовать, но в месте сустава — около слухового прохода.

Евдокимов назвал правила оказания первой помощи при переломе челюсти.

Первое, что требуется сделать, вызвать скорую помощь. Далее необходимо обеспечить фиксацию челюсти подручными средствами — шарфом, платком, обездвижить её в закрытом положении. Если есть проблемы с дыханием, идёт кровь или обильное слюнотечение, важно не допустить того, чтобы язык заваливался. Для этого человека можно положить с приподнятой головой, чтобы он не задохнулся. Особенно это важно сделать, если человек находится без сознания, — рассказал доктор.

Евдокимов порекомендовал приложить холод к месту повреждения. Это, по его словам, может быть металлический предмет, холодная вода, лёд.

Восстановление после перелома челюсти может длиться разное количество времени, в зависимости от осложнений и того, было ли оперативное вмешательство. В самом простом случае реабилитация продлится около месяца.

Ранее остеопат Александр Евдокимов рассказал, как распознать перелом ребра. По его словам, о полученной травме могут свидетельствовать гематомы на грудной клетке, своеобразный «домик» в месте перелома, хотя его не всегда можно обнаружить, и резкая боль при глубоком вдохе.