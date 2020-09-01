Доктор объяснил, как грипп можно отличить от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1527a664-ec35-11ea-9a75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У обычного гриппа и коронавирусной инфекции нового типа много похожих симптомов. Однако болезни отличаются друг от друга, и опытный врач сможет их различить. Об этом в разговоре с журналистами рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн

Он отметил, что при коронавирусе часто у больного перестают ощущаться запахи и вкусы. Такого при гриппе не происходит, однако схожих симптомов также немало. По словам Альтштейна, во время постановки диагноза нужно быть осторожным.

Как сообщил доктор, коронавирус от гриппа можно отличить по изменениям в лёгких. Но этот вариант тоже не срабатывает на все 100%.

Отличить можно и спутать можно. Самым важным показателем является лабораторный тест, который показывает коронавирус. Предполагаю, что врач, приходящий к больному с такими симптомами, будет сначала ставить диагноз ОРЗ, а потом разбираться, - цитирует вирусолога РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, разработка комбинированной вакцины, которая сможет защитить одновременно и от гриппа, и от коронавируса, очень важна, а получить и проверить её можно в течение года, считаетАльтштейн.