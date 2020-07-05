Доктор Мясников предупредил об опасности лесных грибов

https://static.news.ru/photo/46e88c62-bedc-11ea-84cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Лесные грибы могут быть опасны для организма. Информация о том, что это — ценный пищевой продукт, является лишь мифом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

При этом, упреждая упрёки в необъективности, он сразу отметил, что и сам — заядлый грибник: всю жизнь собирал грибы и долго верил, что они являются «лесным мясом». Однако в какой-то момент доктор задумался о том, почему нигде лесные грибы практически не собирают, а предпочитают выращивать шампиньоны.

После этого, по его словам, он стал собирать информацию и понял, что кругом — сплошные мифы.

Так, рассказал он, белков в этом лесном продукте крайне мало — всего 3%, «да и те усваиваются крайне плохо» из-за высокого содержания хитина. Это же вещество есть в тельцах насекомых, делая их покров твёрдым.

Белки тут если и есть, то проходят транзитом через наш желудочно-кишечный тракт вместе с непереваривающимся хитином, — пояснил Мясников в Instagram.

Калорий в грибах тоже немного — всего 30 ккал на 100 граммов, добавил врач.

Что касается витаминов, то они есть, но при термической обработке погибают, а сырыми грибы есть нельзя.

Зато всё вредное, что есть в почве и воде, грибы впитывают — и соли тяжёлых металлов, и далеко не всегда полезные минералы, предупредил медик.

Именно потому грибы везде и выращивают искусственно, объяснил он. Только в таком случае можно контролировать состав почвы и воды.

А в естественной среде, привёл пример он, всё гораздо хуже: «на химзаводе в ста километрах от дубовой рощи произошёл выброс, это всё скопилось в тучку, она „налилась“ и пролилась потом дождём над этой самой рощицей». В итоге — особенно после жарки — люди употребляют в пищу, мягко говоря, не вполне полезный продукт, который может содержать «всю таблицу Менделеева», резюмировал Мясников.

Ранее, как писал NEWS.ru, диетологи и гастроэнтерологи рассказали, при каких условиях людям стоит ограничить употребление грибов.