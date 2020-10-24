Доктор Мясников назвал способ, на самом деле помогающий не стареть

https://static.news.ru/photo/4b791cbc-1664-11eb-bc40-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: instagram.com/drmyasnikov.ru/

Доктор Александр Мясников назвал единственно действенный способ, помогающий организму не стареть. Для этого надо всё время учиться чему-то новому.

Усвоение новых знаний стимулирует процессы головного мозга, а, значит, и всего организма, что надолго откладывает процесс обветшания организма.

Сам врач в свойственной ему шутливой форме продемонстрировал метод на примере обучения иностранным языкам или выполнения сложного физического упражнения в передаче «Доктор Мясников» на телеканале «Россия 1» .

Я не понимаю, как можно понимать китайский язык? Как вообще можно читать эти иероглифы?! Понимаю ещё — арабская вязь, но это... — вдохновенно заявил медик, открывая китайский разговорник.

После попытки прочитать несколько фраз — типа как просить застелить постель в отеле и прочее, Мясников пошутил, что почти в каждой фразе в китайском языке встречается выражение, точь-в-точь повторяющее знаменитое русское нецензурное слово из трёх букв. И означать оно может, пояснял врач, всё, что угодно — начиная от имени, заканчивая восклицанием.

Отложив разговорник, Мясников с жаром принялся выполнять упражнение на равновесие, опускаясь на пол при помощи вертикально поставленной палки. Эксперимент провалился — доктор благополучно упал на пол, но нисколько не расстроился — ведь его главная цель заключалась в том, чтобы наглядно продемонстрировать пользу всего нового для избежания старости.

Давно доказано, что новые знания, включая новый вид профессиональной деятельности, способствует обновлению нейронов, что сказывается на клетках всего организма. Не случайно люди, сменившие род деятельности, хобби, обстановку, место жительства, преображаются внешне, сбрасывают лишний вес, становятся более активными и даже устраивают личную жизнь.

Творите, пробуйте, изучайте что-то новое! Не бойтесь перемен, чтобы не стареть, — призвал Мясников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный врач Городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что нахождение в группе риска по коронавирусу не обязательно приводит к тяжёлому течению болезни. В качестве примера он привёл случай президента США Дональда Трампа.