Доктор Мясников назвал симптомы для срочного вызова скорой

Если у пациента наблюдается боль в груди, резкая слабость, одышка и высокое давление, это должно стать причиной для скорейшего вызова скорой, заявил врач Александр Мясников.
По его словам, при головокружении, двоении в глазах, резком повышении температуры, тошноте можно смело подозревать у себя и менингит, и рассеянный склероз.
Ещё одним пугающим симптомом является очень сильная головная боль — это может быть признаком аневризмы,
В то же время тошнота, рвота, резкая и острая боль в животе могут свидетельствовать о панкреатите, аппендиците или тромбозе. В этих случаях также стоит незамедлительно вызвать скорую.
Это всё серьёзные симптомы. Не вызывая скорую, вы теряете минуты, которые могут спасти жизнь и здоровье. Когда говорили с родными умерших от инфарктов, то выяснили, что у всех за сутки-двое что-то было, одышка, слабость. Это всё скоропомощные ситуации. Но не вызывайте скорую, если у вас чешется лицо — из-за вас она не успеет к кому-то другому, — заключил врач.
Ранее NEWS.ru писал, что доктор Мясников раскритиковал меры против коронавируса в Сочи.
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