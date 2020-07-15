Доктор Мясников назвал симптомы для срочного вызова скорой

https://static.news.ru/photo/5920823c-c6ba-11ea-8e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Если у пациента наблюдается боль в груди, резкая слабость, одышка и высокое давление, это должно стать причиной для скорейшего вызова скорой, заявил врач Александр Мясников.

По его словам, при головокружении, двоении в глазах, резком повышении температуры, тошноте можно смело подозревать у себя и менингит, и рассеянный склероз.

Ещё одним пугающим симптомом является очень сильная головная боль — это может быть признаком аневризмы, рассказал Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

В то же время тошнота, рвота, резкая и острая боль в животе могут свидетельствовать о панкреатите, аппендиците или тромбозе. В этих случаях также стоит незамедлительно вызвать скорую.

Это всё серьёзные симптомы. Не вызывая скорую, вы теряете минуты, которые могут спасти жизнь и здоровье. Когда говорили с родными умерших от инфарктов, то выяснили, что у всех за сутки-двое что-то было, одышка, слабость. Это всё скоропомощные ситуации. Но не вызывайте скорую, если у вас чешется лицо — из-за вас она не успеет к кому-то другому, — заключил врач.

Ранее NEWS.ru писал, что доктор Мясников раскритиковал меры против коронавируса в Сочи.