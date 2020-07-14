«Компот из тел»: Мясников раскритиковал меры против коронавируса в Сочи

Российский теледоктор Александр Мясников рассказал о своей поездке в Сочи. По словам врача, несмотря на ограничения из-за коронавируса на пляжах настоящее столпотворение, «некуда яблоку упасть».
Переполненные пляжи — яблоку некуда упасть, в море — компот из тел, — написал он в своём Telegram-канале.
По словам Мясникова, в городе всё сделано как будто специально для распространения инфекции. Люди толпятся на пляже, поскольку 50-метровый бассейн в отеле закрыт из-за вируса. При этом на его бортике находиться можно, а плавать в нём нельзя. Такое скопление людей на пляжах может быть опасным, считает он.
Мясников также раскритиковал идею расчерчивать дистанцию на площадке у лифта, в то время, когда в него потом люди набиваются толпой. Также непонятно, по его мнению, требование носить маску в самолёте при замкнутой системе циркуляции воздуха. В этих условиях требования властей соблюдать социальную дистанцию становятся просто абсурдными.
И так повсеместно — на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? — комментирует Александр Мясников.
Подобные санитарные правила доктор назвал «идиотизмом», которые подрывают в принципе веру в адекватность действий Роспотребнадзора и вызывают возмущение своей очевидной глупостью.
У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну хоть бассейны откройте! — заключил он.
Как писал NEWS.ru, ранее в Интернете появилась петиция с требованием запретить доктору и телеведущему Александру Мясникову вести программу о здоровье на ТВ и радио. По мнению авторов инициативы, он не помогает россиянам беречь здоровье, а лишь ведёт активную провластную пропаганду. В петиции, которая была размещена на сайте Change.org, сказано, что Мясников неоднократно делал «антинародные и оскорбительные» заявления. В частности, в мае доктор сказал, что у россиян якобы есть «генетический код народа-победителя». Общественный резонанс вызвал также совет теледоктора «не паниковать и не искать в каждом чихе коронавирус». Мясников высказал мнение, что «кому положено умереть — всё равно умрут».