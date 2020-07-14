«Компот из тел»: Мясников раскритиковал меры против коронавируса в Сочи

https://static.news.ru/photo/5d74dbc0-c5d5-11ea-8134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Российский теледоктор Александр Мясников рассказал о своей поездке в Сочи. По словам врача, несмотря на ограничения из-за коронавируса на пляжах настоящее столпотворение, «некуда яблоку упасть».

Переполненные пляжи — яблоку некуда упасть, в море — компот из тел, — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Мясникова, в городе всё сделано как будто специально для распространения инфекции. Люди толпятся на пляже, поскольку 50-метровый бассейн в отеле закрыт из-за вируса. При этом на его бортике находиться можно, а плавать в нём нельзя. Такое скопление людей на пляжах может быть опасным, считает он.

Мясников также раскритиковал идею расчерчивать дистанцию на площадке у лифта, в то время, когда в него потом люди набиваются толпой. Также непонятно, по его мнению, требование носить маску в самолёте при замкнутой системе циркуляции воздуха. В этих условиях требования властей соблюдать социальную дистанцию становятся просто абсурдными.

И так повсеместно — на пляжах не протолкнуться, а бассейны и аквапарки закрыты по абсурдным требованиям! Как это называется? — комментирует Александр Мясников.

Подобные санитарные правила доктор назвал «идиотизмом», которые подрывают в принципе веру в адекватность действий Роспотребнадзора и вызывают возмущение своей очевидной глупостью.

У всех есть глаза и мозги, за кого нас считают?! Ну хоть бассейны откройте! — заключил он.