Доктор Мясников назвал коронавирус возможной причиной онкологии

Известный врач и телеведущий Александр Мясников не исключил, что коронавирус может вызывать рак. Провоцировать онкологические заболевания могут и другие вирусы, сообщил теледоктор порталу URA.RU.

Как вирусная инфекция, он, скорее, может провоцировать рак, теоретически, как и любой вирус. Но, правда, респираторные в этом мало замешаны, — сказал врач.

По его словам, коронавирус не настолько онкогенен по сравнению с вирусом папилломы человека, герпеса или вирусом Эпштейна-Барр. Однако он всё равно может стать причиной рака.

Ранее Мясников оценил эффективность масок в период пандемии коронавируса и вероятность четвёртой волны COVID-19. В своём Telegram-канале, рассуждая о помощи масок в борьбе с инфекцией, медик вспомнил, что до 2020 года многие инфекционисты, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), а также американское федеральное агентство при Минздраве США по контролю и профилактике заболеваний определяли эффективность обычных медицинских масок при вирусных респираторных инфекциях как крайне низкую.

Мясников подчеркнул, что маски изначально объявили спасительным средством, поскольку тогда ни лекарств, ни вакцин от коронавируса не было. Однако сейчас, по мнению медика, эта мера не помогает снизить темпы прироста.