Диетолог рассказала, какой вид хлеба бесполезен для человека

Спортивный диетолог Ирина Писарева заявила NEWS.ru, что хлеб из рафинированной муки бесполезен для организма для человека, так как в такой муке не остаётся после обработки ни витаминов, ни минералов, ни нутриентов. Эксперт добавила, что лучше отдать предпочтение продуктам из цельнозерновой или кукурузной муки, хлебу «на закваске, без использования дрожжей и сахара».

В хлебе из рафинированной муки ничего полезного для организма. Но есть другой хлеб — из цельнозерновой муки грубого помола, из кукурузной муки, на закваске, без использования дрожжей и сахара. Он дороже, сложнее в приготовлении, но он полезен. Это сложные углеводы, а именно они дают нашему организму энергию. Плюс мы получаем необходимые нутриенты. В принципе, хлеб полезен, но важны дозировка и качество. Если мы будем даже цельнозерновой есть и с салатом, и картошкой, и с супом, то это увеличит калорийность рациона и приведёт к лишнему весу. А если это будет небольшой сэндвич за завтраком либо сэндвич в виде перекуса из цельнозернового хлеба с огурчиком, с рыбой, то почему бы и нет, — объяснила Писарева.

Накануне диетолог Нурия Дианова рассказала, что справиться с перееданием сладкого из-за стресса помогут сухофрукты. Именно ими стоит заменить шоколад или печенье. Сухофрукты насыщены клетчаткой и избавляют от чувства голода, отметила специалист. Важно не путать их с цукатами, которые выварены в сиропе.

Она добавила, что сладкого, так же как и солёного, хочется, потому что в стрессовый момент мозг желает особенных вкусовых ощущений. Избежать этого можно, если установить режим питания: не хранить вредное дома, а во время острого желания отвлекаться на зарядку или прогулку.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что сухофрукты и бананы помогают снизить давление за счёт содержания калия. Он и натрий отвечают за баланс жидкости в организме, объяснил врач.