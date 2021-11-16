Диетолог рассказала россиянам, как снизить уровень холестерина

Врач-диетолог Ольга Шмелёва в беседе с NEWS.ru рассказала, что для снижения уровня холестерина россиянам нужно меньше употреблять в пищу продукты, богатые насыщенными жирами: белое и красное мясо, сало, яйца, кисломолочные продукты с высокой жирностью. Медик подчеркнула, что также необходимо избавиться от «депо холестерина» в организме — сбросить лишний вес. Эксперт посоветовала добавить в рацион «больше морской, красной рыбы и растительных жиров».

Из полезности на первое место я бы поставила льняное масло, потом оливковое, и на последнее место поставила бы подсолнечное. Также нужно увеличить количество орехов, особенно грецких, авокадо. И в-третьих, нужно обязательно худеть, если до 35 лет это только вопросы эстетики, то после 35 — это уже вопросы продления жизни, поскольку лишний вес — это фактор развития таких болезней, как атеросклероз и сахарный диабет второго типа, — отметила диетолог.

Шмелёва напомнила, что «холестерин есть плохой и хороший. До 25 лет, если нет ожирения — то он весь хороший, потому что идёт на строительство клеток», а после 25 лет процесс построения клеток замедляется, а после 35 лет «вообще скорость падает».

Поэтому после 35 лет нужно менять привычки питания, да, в общем-то, их даже раньше нужно менять — если человек не хочет поправиться, — подытожила Шмелёва.

До этого диетолог Ольга Чунтонова заявила, что эффективным продуктом для снижения артериального давления являются семена чиа. Популярный у приверженцев здорового образа жизни суперфуд способен оказывать серьёзное воздействие на сердечно-сосудистую систему. По словам эксперта, входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза.

Ранее сообщалось, что красная икра обладает большим количеством полезных веществ, которые оказывают положительное влияние на состояние сердца и сосудов, а также укрепляют иммунитет. По словам нутрициолога Екатерины Муравской, красная икра представляет собой источник целого комплекса витаминов (А, Е, D, В), микроэлементов (калий, фосфор, марганец, кальций, йод, медь, железо), полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6), фолиевой кислоты, лецитина, белка.