Популярный деликатес оказался полезным для сосудов и сердца

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Красная икра обладает большим количеством полезных веществ, которые оказывают положительное влияние на состояние сердца и сосудов, а также укрепляют иммунитет. Об этом в интервью РИА Новости рассказала нутрициолог Екатерина Муравская.

По словам Муравской, красная икра представляет собой источник целого комплекса витаминов (А, Е, D, В), микроэлементов (калий, фосфор, марганец, кальций, йод, медь, железо), полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3 и Омега-6), фолиевой кислоты, лецитина, белка.

Этот продукт предотвращает развитие атеросклероза, поддерживает иммунитет, укрепляет кости, волосы, ногти. Благотворно влияет на кровообращение, снижает артериальное давление и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Эффективна для профилактики рахита, поддержание мужского здоровья (повышает потенцию). В продукте содержится лецитин, которые полезен для нервной системы и мозговой деятельности, — сообщила Муравская.

При этом нутрициолог напомнила, что при употреблении икры, как и во всём остальном, важна мера.

Не более одной чайной ложки в день, поскольку в икре содержится много соли и холестерина. Выбирайте икру качественного производителя, — посоветовала Екатерина Муравская.

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