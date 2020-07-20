Диетолог рассказала, почему россияне страдают ожирением

https://static.news.ru/photo/2a99f8da-c9c1-11ea-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-диетолог, регулярный участник теле- и радиопередач, профессор Маргарита Королёва назвала причины ожирения среди жителей России.

По её словам, россиянам не хватает денег на полезную еду.

В регионах еле сводят концы с концами, поэтому приходится есть бюджетные продукты, — отметила она.

Королёва пояснила, что большинство таких продуктов вкусные, но вредные. К ним она отнесла консервы, картофель и макароны.

Также, подчеркнула диетолог, население страны плохо информировано о правильном питании.

Нужно нести людям информацию, как поддержать здоровье, как обеспечить себе качество жизни, — считает эксперт.

Она пояснила, что питание должно быть натуральным. В меню необходимо включать мясо птицы, рыбу и сезонные продукты. Также не стоит пренебрегать заготовками и заморозкой, передаёт URA.RU.

Ранее Минздрав РФ назвал самые страдающие от ожирения российские субъекты. Первое место занял Алтайский край. Там зафиксировано 5539,4 случая, что отражает количество больных на 100 тысяч жителей.

Как писал NEWS.ru, медики Великобритании заявили о вспышке ожирения — в течение трёх месяцев среди пациентов наблюдается рекордное количество людей с лишним весом. Однако следующая на очереди — Россия, полагают специалисты. Дело в том, что в качестве источника проблемы заявлена пандемия коронавируса, а если точнее — вызванный ею режим самоизоляции, во время которого люди были ограничены в передвижениях. Без физической активности они начали резко набирать вес.