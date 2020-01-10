https://static.news.ru/photo/0a8a62f8-346d-11ea-a943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ariane Lohmar/imageBROKER.com/Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, в каких случаях плавленый сыр вредит здоровью.

По её словам, этот продукт является обычным сыром, но с добавлением фосфатов, которые являются солеплавителями. Эти сложные вещества при чрезмерном употреблении плавленого сыра начинают вымывать из организма кальций, чем наносят ему серьёзный ущерб.

Кроме того, продукт вреден для людей, страдающих ожирением, атеросклерозом или от проблем с обменом веществ, так как плавленый сыр очень калорийный и содержит холестерин. Также он опасен при гипертонии, из-за повышенного содержания соли, передаёт « Вечерняя Москва ».

Ранее NEWS.ru писал о том, что сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса пришли к выводу, что на развитие ожирения больше влияет образ жизни человека, чем генетическая предрасположенность.