Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

Диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые негативно воздействуют на работу головного мозга. Это пища, содержащая трансжиры, быстрые углеводы, соления и консерванты.
Как
Также вредными являются так называемые быстрые углеводы, которые содержат сахар, кондитерские и мучные изделия, макароны и хлеб. Они способствуют быстрому набору лишних килограммов, разрушению сосудов и недостаточному поступлению кислорода в головной мозг.
Диетолог, кроме того, советует исключить различные соления, так как излишки хлорида натрия затрудняют свободное движение крови, вызывая гипертонию и нарушая питание головного мозга. Не стоит, по словам специалиста, увлекаться и продуктами, содержащими консерванты, ароматизаторы и красители. Все они являются источником токсинов для мозга, которые ухудшают питание его клеток. Особенно часто такие добавки встречаются в продуктах с длительным сроком хранения.
«Полный набор» вышеперечисленного содержится в фастфуде. Там представлены и трансжиры, и соль с сахаром.
Ранее диетолог РАМН Ольга Григорян заявила, что входящие в группу рисковых продуктов кола, чипсы и бургеры не абсолютно вредны здоровью. Если в целом рацион человека соответствует основополагающим критериям правильного питания, то умеренное присутствие фастфуда в нём не станет трагедией, приводил NEWS.ru слова специалиста.
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