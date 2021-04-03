Диетолог рассказала, кому подходит интервальное голодание

https://static.news.ru/photo/9f9f98c2-95c4-11eb-a687-96000091f725_660.jpg Фото: Francesco Perre via imago-images.de/Global Look Press

Не все могут себе позволить интервальное питание: всё зависит от определённых особенностей метаболизма и гормонов. Но далеко не для всех это станет здоровой альтернативой, считает главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Она объяснила в беседе с РИА Новости, что длительные периоды голодания могут быть опасны, ведь основа здорового питания — это три основных приёма пищи и один-два перекуса. Это актуально для всех людей.

При определённых состояниях врачом могут быть рекомендованы индивидуальный режим питания по результатам комплексной оценки состояния пациента, — сказала Стародубова, включив в список и интервальное голодание.

Но перед подобными экспериментами над собой, обязательно нужно обратиться к врачу. «Мягким» вариантом такого голодания она назвала отказ от еды за 2–3 часа до сна.

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