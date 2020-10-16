Диетолог рассказал, о каких болезнях может говорить большой живот

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Большой живот у человека не всегда говорит о том, что человек страдает от ожирения. Об этом заявил врач-диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, причины большого живота при худобе верхней части туловища и ног могут говорить о разных болезнях. Ковальков вспомнил, что у одной из его пациенток только после анализов обнаружили миому матки весом 18 килограммов.

Кроме того, диетолог отметил, что к росту живота может привести асцит — накопление жидкости в брюшной полости. Это не вода, а жидкость, похожая по структуре на куриный бульон.

Большой живот бывает из-за правожелудочковой недостаточности, бывает онкология яичников. Бывает анастамоз (соединения между сосудами, полыми органами и полостями, которые обычно отделены друг от друга. — NEWS.ru), — цитирует Ковалькова «Вечерняя Москва».

Он добавил, что если у мужчины живот мягкий, то он злоупотребляет углеводами, а если жёсткий, то любит мясо. Живот может быть большим при высоком уровне стресса.

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