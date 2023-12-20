Диетолог назвала специи, обладающие противовоспалительными свойствами Диетолог Лушникова: розмарин и куркума обладают антисептическими свойствами

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Диетолог Ольга Лушникова в разговоре с NEWS.ru посоветовала использовать в рационе питания такие травы и специи, как розмарин, орегано, кориандр и гвоздика. По ее словам, они обладают противовоспалительными свойствами. Также в этом плане будут полезны куркума, шафран и базилик, добавила она.

Используйте в рационе травы и специи: розмарин, орегано, кориандр, гвоздику, куркуму, шафран, базилик и другие. Так вы и вкус блюд улучшите, и обогатите свой рацион дополнительными веществами с антиоксидантными, противовоспалительными, антисептическими свойствами, — говорит диетолог.

Ранее Лушникова перечислила продукты, в которых содержится большое количество полезных жиров. В первую очередь это нерафинированные масла, такие как оливковое и конопляное. От них не получится потолстеть, а еще они лучше всего подойдут для заправки салатов.

До этого она объяснила пользу «разноцветного» рациона. По ее словам, он обязательно должен включать фрукты, овощи и ягоды, а «палитра» должна содержать желтые, зеленые, синие, фиолетовые, красные, оранжевые и белые продукты. Они дают организму необходимые полезные вещества, отметила диетолог.

Что касается хлебобулочных и макаронных изделий, то здесь лучше выбирать из цельных злаков, а вместо каш быстрого приготовления лучше отдать предпочтение крупам, так как они содержат больше пищевых волокон, необходимых для нормальной работы ЖКТ.