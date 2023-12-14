Диетолог объяснила россиянам пользу «разноцветного» рациона Диетолог Лушникова: разноцветные фрукты, овощи и ягоды содержат минералы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рацион обязательно должен быть «разноцветным» и включать фрукты, овощи и ягоды, рассказала NEWS.ru диетолог Ольга Лушникова. Она отметила, что «палитра» включает желтые, зеленые, синие, фиолетовые, красные, оранжевые и белые продукты. Они дают организму необходимые полезные вещества, отметила диетолог.

Включайте в каждый прием пищи разноцветные: желтые, зеленые, синие, фиолетовые, красные, оранжевые, белые овощи, фрукты, ягоды. Чем больше разнообразие цветов, тем лучше, тем больше важных полезных веществ, витаминов, минералов поступит в организм, также включайте в рацион рыбу хотя бы два раза в неделю, — добавила Лушникова.

По ее словам, хлебобулочные и макаронные изделия лучше приобретать из цельных злаков, а вместо каш быстрого приготовления лучше отдать предпочтение крупам, так как они содержат больше пищевых волокон, необходимых для нормальной работы ЖКТ.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что майонезные салаты, которые являются неотъемлемой частью новогоднего стола, можно сделать полезными. По ее мнению, приобретенный в магазине соус лучше заменить на домашний, который легко и быстро приготовить. Он не будет содержать вредные трансжиры и большое количество соли.

Кроме того, можно заменить вредные ингредиенты салата на полезные, добавила диетолог. Например, вместо колбасы стоит положить в оливье курицу или морепродукты. Также специалист призвала россиян подумать над новогодним меню заранее, чтобы не готовить блюда в спешке.