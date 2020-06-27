Диетолог назвала продукты, которые вызывают преждевременное старение

https://static.news.ru/photo/436a4ed6-b9a0-11ea-8fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Врач-диетолог ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева сообщила, какие продукты вызывают преждевременное старение.

Специалист отметила, что это прежде всего — продукты, подверженные сильной переработке с многочисленными добавками. Она подчеркнула, что стоит опасаться продуктов, которые содержат более пяти дополнительных компонентов: красители, загустители, консерванты, ароматизаторы и прочие.

Чаще всего переработанные продукты с многочисленными добавками — это сосиски, колбасы, газированные напитки, магазинные полуфабрикаты, сухие завтраки, выпечка и молочные десерты, сообщают «Известия».

Врач отметила, что люди, которые часто употребляют такие продукты, страдают от нехватки белка и в результате теряют мышечную массу, а иногда и иммунитет. Также у людей с нехваткой белка могут развиваться безбелковые отёки.

Котлета из гамбургера, сырокопчёная колбаса или сосиски содержат очень мало белка, но много жира и всевозможных добавок, усиливающих вкус, — пояснила диетолог.

Ранее NEWS.ru писал, что диетолог Марина Макиша дала советы по приготовлению шашлыка с низким содержанием канцерогенов. Врач отметила, что для полезного и вкусного шашлыка следует выбрать нежирное мясо, так как жир в результате горения превращается в трансжиры.